Anselmo Guedes, pioneiro da natação no Amapá.

Os esportistas amapaenses sempre brilharam no cenário nacional, em qualquer modalidade que se propuseram competir, subiram no pódio. Um dos destaques sempre foi a natação, onde o Amapá desde a década de 40 veio trazendo medalhas e mais medalhas, através de orgulhos nadadores que honraram as cores amapaenses nas piscinas nacionais. O primeiro governo do então território federal do Amapá teve a preocupação ao construir a primeira escola do Amapá, a Barão do Rio Branco, de montar um sistema de preparação física para os alunos, e a juventude da época que tinha ânsia pela prática esportiva, e a válvula de escape era a Praça Barão do Rio Branco, onde se podiam praticar diversas modalidades esportivas (vôlei, basquete, futebol de salão e futebol de campo). Moravam na Macapá antiga que resumia no atual centro da cidade. E ao término das aulas no CA, IETA, GM e CCA, todos se dirigiam à Praça do Barão, onde cada um jogava o esporte de sua preferência.