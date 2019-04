2019 - 95 anos do nascimento e 30 anos de morte do poeta do cais, jornalista e escritor Alcy Araújo, o titio Alcy.

ALCY ARAUJO

Dia 7 de janeiro, comemorou-se os 95 anos de nascimento do poeta, escritor, compositor e jornalista Alcy Araújo e nessa segunda-feira (22) os 30 anos de seu falecimento. Um dos nomes mais importantes da cultura amazônica. Ele está nas principais enciclopédias e antologias brasileiras. Alcy faleceu em 22/04/1989. Sua filha a jornalista, radialista e poetisa Alcinéia Cavalcante prestou uma linda homenagem ao nosso poeta maior, no ano de 2014. E a editoria de Cultura do Jornal Tribuna Amapaense resgatou a homenagem com a autorização da autora e presta tributo ao grande poeta amapaense.





Alcy Araújo - o poeta do cais, dos anjos, das borboletas, do jardim clonal, dos marinheiros e de tudo que merece ser amado - nasceu no distrito de Peixe Boi (PA), no dia 7 de janeiro de 1924. Criança ainda transferiu-se com a família para Belém, vivendo depois em pequenas cidades da região norte para onde seu pai, Nicolau Cavalcante, era destacado para implantar os serviços de Correios e Telégrafos.

De retorno a Belém, Alcy cursou a Escola Industrial tornando-se mestre marceneiro e de outras especialidades relacionados ao ofício, que exerceu por algum tempo.





No entanto o talento literário, a vocação pelo jornalismo e um precoce desenvolvimento intelectual levaram Alcy a trocar a bancada da oficina pela escrivaninha do jornal, em 1941, com 17 anos de idade. Por mais de uma década trabalhou nos principais jornais do Pará como repórter,articulista, redator e chefe de reportagem, entre eles a Folha do Norte, O Estado do Pará e O Liberal.





Veio para o Amapá na década de 50, trazido pelo poeta e amigo Álvaro da Cunha. Aqui exerceu importantes cargos, assessorou vários governadores, dirigiu jornais, lutou pela emancipação política e administrativa desta região, combateu a exploração dos recursos naturais, fez importantes trabalhos de pesquisa sobre rizicultura, erosão dos solos, pesca no litoral, entre outros. Contudo, acredito que a maior contribuição dele ao Amapá deve ser aferida pela sua imensa e constante participação na vida intelectual e artística - tanto através da imprensa, como nos demais instrumentos e instâncias da cultura amapaense.





Amante das artes, foi ele que lutou, ao lado de R.Peixe, pela criação da Escola de Artes Cândido Portinari e do Teatro das Bacabeiras.





"Aqui estão as minhas mãos, falando palavras feitas de pássaros e de ausências e cantando canções sonhadas em segredo." (Alcy Araújo)





Junto com Álvaro da Cunha, Ivo Torres, Arthur Nery Marinho e Aluízio da Cunha, movimentou o segmento cultural amapaense criando clubes de arte, promovendo noites lítero-musicais, apoiando artistas plásticos, fundando e dirigindo revistas culturais difundindo a cultura do Amapá por este Brasilsão, entre mais tantas coisas que deixariam imenso este texto se fossem listadas aqui.

"Ele foi um dos mais macapaenses de todos os paraenses que ajudaram a desenvolver o Amapá", escreveu certa vez o jornalista Hélio Penafort.





Foi editor, noticiarista, diretor, colunista, articulista e editorialista de vários jornais amapaenses. Jornalista emérito, arguto analista dos problemas dos problemas sócio-econômicos do Amapá, foi na poesia que Alcy Araújo universalizou mais profundamente seu talento.

É o único poeta do Norte a figurar na "Grande Enciclopédia Brasileira Portuguesa", editada em Lisboa. Está também na enciclopédia "Brasil e Brasileiros de Hoje" e em tantas outras obras como "Introdução à Literatura", "Poesia do Grão Pará", Antologia Internacional Del Secchi, Coletânea Amapaense de Poesia e Crônica, Antologia Modernos Poetas do Amapá e coletânea "Contistas do Meio do Mundo".

Em 1965, pela Editora Rumo, foi lançado seu primeiro livro: Autogeografia (poemas e crônicas). Em 1983, comemorando os 40 anos de Alcy dedicados à poesia, a Editora do MEC lançou no Rio de Janeiro seu livro "Poemas do Homem do Cais" e em 1997 foi lançado pela Associação Amapaense de Escritores o livro "Jardim Clonal".





Numa noite de sábado, 29 de abril de 1989, Alcy Araújo partiu para o cais definitivo levado pelas mãos do seu Anjo da Guarda. Partiu deixando inéditos, prontinhos para publicação, os livros "Ave Ternura", "Histórias Tranquilas", "Cartas pro Anjo", "Mundo Partido", "Terra Molhada", "Tempo de Esperança", "Poemas pro Anjo do Natal", entre outros, que a família tem esperança de um dia vê-los publicados e sonha com a publicação da "Poesia Completa", deste que foi o maior poeta do Amapá.

Alcy Araújo Cavalcante, meu pai, tinha a alma pura, de criança que acredita no Natal e na Esperança e assim cheio de esperança colocou sua poesia a favor da luta por um sociedade melhor, livre das desigualdades e das injustiças.