Prévia da inflação acelera em abril e tem maior taxa desde a greve dos caminhoneiros

IPCA-15

Preços da gasolina subiram 3,22% e causaram o maior impacto individual no IPCA-15 de abril - Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias

Após registrar alta de 0,54% em março, a prévia da inflação acelerou para 0,72% em abril, puxada pelo aumento nos preços dos grupos Transportes e Alimentação e bebidas. Essa é a taxa mais alta desde junho de 2018 (1,11%), quando o índice foi impactado pela greve dos caminhoneiros. Antes disso, a última vez que a taxa ultrapassou o patamar deste mês foi em maio de 2016 (0,86%). É, também, a maior variação para abril desde 2015 (1,07%).

Enquanto isso, o acumulado nos 12 meses imediatamente anteriores (4,71%) é o maior desde março de 2017 (4,73%). As informações são do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado hoje pelo IBGE.

Em relação aos grupos, apenas Comunicação (-0,05%) apresentou deflação em abril. Já os Transportes registraram a maior alta (1,31%) e o maior impacto (0,24 ponto percentual). O resultado do grupo pode ser atribuído em parte aos combustíveis (3%), especialmente a gasolina (3,22%), item que teve maior impacto individual no índice geral (0,14 p.p.). Ainda foram destaques os aumentos nos ônibus urbanos (1,04%), trem (3,05%) e metrô (0,68%), além das passagens aéreas (5,54%).

IPCA15 - Variação mensal (%) Brasil Belém Fortaleza Recife Salvador Belo Horizonte Rio de Janeiro São Paulo Curitiba Porto Alegre Goiânia Brasília × Brasil

Brasil Exportar gráfico... Imprimir PDF JPG PNG Clique e arraste para zoom Índice geral | Brasil janeiro 2016 março 2016 maio 2016 julho 2016 setembro 2016 novembro 2016 janeiro 2017 março 2017 maio 2017 julho 2017 setembro 2017 novembro 2017 janeiro 2018 março 2018 maio 2018 julho 2018 setembro 2018 novembro 2018 janeiro 2019 março 2019 -0,5 0 0,5 1 1,5 Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15

O segundo maior impacto entre os grupos (0,23 p.p.) ficou com Alimentação e bebidas (0,92%). A alimentação no domicílio ficou 1,43% mais cara, após apresentar alta de 1,91% em março. O destaque ficou com o tomate (27,84%), a segunda maior contribuição individual no índice do mês (0,07 p.p.). Também influenciaram esse resultado as carnes (1,55%) e as frutas (3,36%), ambas com 0,04 p.p. de impacto.

Já o grupo Saúde e cuidados pessoais registrou a segunda maior variação (1,13%), contribuindo com 0,14 p.p. no índice geral. Juntos, esses três grupos corresponderam a cerca de 85% da variação de abril. As demais variações ficaram entre 0,06% de Educação e 0,57% de Vestuário.

Apenas Goiânia tem deflação em abril, de acordo com IPCA-15

Regionalmente, Porto Alegre (1,27%), Salvador (1,06%), Fortaleza (0,99%) e Recife (0,90%) ficaram com as maiores altas. Enquanto apenas Goiânia (-0,01%) registrou deflação em abril, em função, especialmente, da queda nos preços da gasolina (-1,62%).

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 16 de março a 12 de abril de 2019 e comparados com aqueles vigentes de 13 de fevereiro a 15 de março de 2019. O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e Goiânia.