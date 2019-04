TJAP - Bate Papo com Imprensa

O Bate Papo desta segunda-feira teve início com as palavras do presidente do TJAP, que abriu o encontro reiterando aos jornalistas que “uma Democracia só será consolidada com a imprensa e o Judiciário livres”. Em seguida o jornalista João Clésio, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Amapá (SINDJOR), foi convidado a saudar o evento. “É uma honra participar deste programa do TJAP, sobretudo quando comemoramos o Dia do Jornalista (07 de abril), a data mais importante para nossa categoria”, disse Clésio.