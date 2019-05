Nesta terça-feira, 7, às 14h30, no Teatro das Bacabeiras, haverá a aula inaugural da Central do Enem “Todos a caminho do sucesso” - preparatório gratuito ofertado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) aos estudantes da rede estadual que desejam obter um bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O momento é para dar boas-vindas aos novos alunos e apresentar a metodologia de ensino e equipe de professores experientes no exame, além da divulgação e premiação do concurso da mascote da Central do Enem. Os estudantes devem apresentar comprovante de inscrição ou documento de identidade na portaria.