Plano de Enfrentamento e Prevenção ao Suicídio será debatido em Audiência Pública





O evento será realizado nesta quinta-feira (9), às 14 horas, no Plenário Provisório da Assembleia Legislativa, que funciona no Centro de Convenções João Batista de Azevedo Picanço.

A Assembleia Legislativa do Amapá (ALAP) realizará nesta quinta-feira (9), às 14h, audiência pública para debater o Plano de Enfrentamento e Prevenção ao Suicídio. A proposição é do Deputado Estadual Dr. Furlan (PTB) e do Coletivo de Psicólogos do Amapá.

O evento terá apresentações com temáticas que contextualizam a proposta de criação do Plano de Enfrentamento e Prevenção ao Suicídio. As palestras serão ministradas por profissionais da área da saúde: Michelle Maleamar, representante da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e Luana Nunes, psicóloga do Ambulatório de Atenção à Crise Suicida. E também pelo Promotor de Justiça do Ministério Público, André Luiz Dias Araújo, e a Defensora Pública do Estado, Tathiane Soares.

Os convidados e o público presente poderão contribuir com sugestões e discussões a respeito do tema. “O evento tem o objetivo de elaborar estratégias emergenciais e contínuas que promovam prevenção em saúde mental, reduzindo o aumento nos índices de tentativas e suicídios consumados”, destaca a representante do Coletivo de Psicólogos do Amapá, Isadora Canto, que usou a tribuna da Casa Legislativa para falar sobre a importância da audiência.