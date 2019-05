Projeto do MP-AP garante parceria da PMM e comunidade e 19 toneladas de lixo são retiradas da Baixada Pará

Na primeira ação do projeto Colorindo Vidas, que aconteceu no final de semana na Baixada Pará, foram retiradas 19 toneladas de lixo que estava acumulado na área alagada, dando início à iniciativa do Ministério Público do Amapá (MP-AP), nesta etapa, em conjunto com a Prefeitura de Macapá (PMM). O projeto é executado pelas Promotorias de Meio Ambiente e de Urbanismo, e Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (CAOP/AMB) e irá se estender até o mês de junho, dividido em oito etapas, todas para serem realizadas em parcerias.





O projeto foi idealizado para levar cidadania, conscientização ambiental, dignidade e oportunidades para as famílias que habitam áreas de ressaca urbanas, cerca de 36 em Macapá, a maioria consideradas consolidadas devido o tempo de ocupação e a impossibilidade de transferência de seus moradores, além da inexistência de políticas públicas para os habitantes destes locais, desassistidos de equipamentos públicos como delegacias, Unidades de Saúde e escolas. A preservação do meio ambiente dessas áreas de ressaca e convivência harmônica com os habitantes é o carro-chefe da iniciativa, que agrega outras ações, como de saúde, capacitações, oficinas, pintura de casas e educação ambiental.





A Baixada Pará está localizada na área central de Macapá, e sua ocupação iniciou nos anos 70. Com número de moradores e residências desatualizado nas estatísticas desde 2012, o local apresenta as características de áreas ocupadas sem ordenamento. “A primeira medida foi a limpeza, é necessário um ambiente limpo e com riscos menores de alagamento e doenças, e conseguimos a adesão da comunidade, que ajudou os trabalhadores da PMM, e este envolvimento é essencial para o sucesso do projeto, porque precisam estar conscientes de suas responsabilidades”, disse o promotor Marcelo Moreira.





A PMM disponibilizou oito trabalhadores, 1 pá carregadeira, 2 caçambas e contêineres. Da área trabalhada foram retirados lixo doméstico, latas, garrafas pet, tábuas, sementes, plástico, louças, eletrodomésticos de todos os portes, de ventilador à fogão e máquina de lavar. A área em que a limpeza foi praticada está localizada na entrada da Baixada Pará, e nas próximas intervenções da Secretaria de Manutenção Urbanística (SEMUR), outros pontos serão trabalhados.





Na reunião de avaliação, que ocorreu na manhã desta segunda-feira, entre o promotor Marcelo Moreira e equipe técnica, foi considerado que os objetivos foram atingidos. “Prosseguiremos com as demais etapas, e nas próximas semanas iremos reunir com as equipes de saúde da PMM e Faculdade Estácio, Sebrae, Senai e Senac, para acertarmos as capacitações para moradores, Brigada da Infantaria da Selva e da Foz, Fecomércio e Secretaria das Cidades. Em seguida, vamos realizar a audiência Pública. Temos a adesão do juiz Marconi Pimenta, do Juizado Especial, e da ONG Formas de Amar”, resumiu o promotor.