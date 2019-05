DIREITO & CIDADANIA - BESALIEL RODRIGUES

Due process of law – Do devido processo legal – V









Continuando, vejamos o tópico VI- A recepção brasileira: Dois autores, Altavila e Portanova, ostensivamente citados neste texto, nos informam da chegada do princípio do due process of law no direito brasileiro.

O primeiro diz que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão tornou-se fonte inspiradora das constituições brasileiras e exemplifica, citando a Constituição do Império de 1824, que declarou, em seu art. 179, inc. 13, que “a lei será igual para todos”, e as Constituições de 1891, 1934, 1937 e 1946, onde todas declaravam que “todos são iguais perante a lei” (Respectivamente artigos 72, par. 2o.; 113, inc. I; 122, inc. I e 141, par. 1o. Ob. cit. p. 187).

O segundo, referindo-se frontalmente ao due process of law , diz que este princípio adentrou de fato no direito brasileiro através da doutrina dos estudiosos. Deixa realçar, em seu comentário, que podemos delinear duas fases na recepção de tal princípio: uma antes da Constituição de 1988 e outra depois.

Antes de 1988, a doutrina já entendia consagrado o due process of law no Brasil. Fundamentavam-se os doutrinadores tanto nos artigos 8º e 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem (Versão contemporaneizada da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa), de 1948, como na sistematização dos demais princípios que compõem hoje o due process of law .

A Constituição de 1988 cravou, pela primeira vez na histórica constitucional brasileira, o due process no inc. LIV do art. 5º (Cf. ainda os incs. XXXIV, XXXV, XXXVII e LV, todos do art. 5o. da CR), quando prescreveu: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal ” (grifei). Apesar de nosso país somente ter sido colonizado a partir do ano de 1500, podemos dizer que foram 773 anos que o due process of law percorreu, da Magna Charta da Inglaterra até aportar na Constituição do Brasil.

VII- O due process of law hoje: O due process of law está estendido em todo o “solo” jurídico internacional; todos os ramos do direito abarcam-no. Em qualquer livro de Direito constitucional, eleitoral, tributário, penal, civil, trabalhista etc., você terá noções do due process.

No Brasil, temos uma obra exclusiva sobre o due process of law , de Paulo Fernando Silveira, como já frisamos aqui. Também, o professor da Universidade Federal gaúcha, Rui Portanova, resolveu escrever um livro abordando somente princípios do direito civil. Para nosso deleite, apenas neste campo do direito, Rui arrolou 43 princípios ( Ob. cit. p. 9-11 ). E ainda: mais da metade da obra foi gasta na exposição do que vem a ser o due process of law . Na magnífica explanação do professor gaúcho, vemos o due process of law funcionando como robusta locomotiva condutora dos demais princípios ( Cf. Ob. cit. p. 147, in fine ). Por fim, temos como conceito do due process of law o seguinte: “O devido processo legal é uma garantia do cidadão. Garantia constitucionalmente prevista que assegura tanto o exercício do direito de acesso ao Poder Judiciário como o desenvolvimento processual de acordo com normas previamente estabelecidas. Assim, pelo princípio do devido processo legal, a Constituição garante a todos os cidadãos que a solução de seus conflitos obedecerá aos mecanismos jurídicos de acesso e desenvolvimento do processo, conforme previamente estabelecido em leis.” (Portanova, p. 145). Conclusão: O Due Process of Law foi uma ‘joia’ muito procurada, pela humanidade, no “garimpo” do direito; delimitou-se sua localização nas legislações romanas e pós-romanas; foi detectado na Magna Charta e, de fato achado e lapidado, a seguir. Hodiernamente, este princípio navega impulsionado por bons ventos, mesmo nos mares encapelados do direito. Sua compreensão tornou-se universal; sua teoria é rica, o que não podemos dizer da prática, pois observamos, neste último aspecto, duas situações: a) Em alguns países, apesar de mostrarem a todos que suas constituições são portadoras do due process of law , tal demonstração é somente de faixada, i. é., só constam on paper . Seus cidadãos não desfrutam deste direito humano fundamental. b) Em outros países, aqueles que receberam o due process de bom grado, apesar da efetiva recepção, alguns elementos internos não o assimilaram, pois, mesmo o princípio constando em todo o “edifício” constitucional e legal da nação, não o aplicam, provocando, com isso, prejuízos irreparáveis aos cidadãos, ou melhor, aos direitos humanos. Amém!