PGJ Ivana Cei cumpre agenda nacional de política institucional em Brasília

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Amapá, Ivana Cei, cumpre importante papel em agenda institucional em Brasília-DF. Na residência oficial do Senado, a PGJ, junto com os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Dermeval Farias, Lauro Nogueira, Sebastião Caixeta e Marcelo Weitzel, foi recebida pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Os membros do Ministério Público brasileiro dialogaram com senadores da Frente Parlamentar das regiões Norte e Nordeste, durante a visita institucional realizada na noite de terça-feira (28), com a presença dos senadores amapaenses, Randolfe Rodrigues e Lucas Barreto, e participação dos promotores de Justiça do MP-AP, Roberto Alvares e Marcelo Guimarães, respectivamente, titular da Promotoria de Defesa da Educação e assessor especial do CNMP.