Vice-governador Jaime Nunes e PGJ Ivana Cei compromisso com programa de moradia popular

O vice-governador do Estado, Jaime Nunes, em reunião com a procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei, e a promotora de Justiça Neuza Barbosa, titular da Promotoria de Ferreira Gomes, se comprometeu em priorizar os serviços para conclusão das obras do programa de moradia popular nos municípios de Itaubal e Cutias do Araguari. O encontro realizado na sexta-feira (31), no Palácio do Setentrião, contou com a participação do secretário de Desenvolvimento das Cidades (SDC), Teles Junior, do prefeito de Itaubal, José Serafim, e do procurador de Cutias, Roger Lisboa.