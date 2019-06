Prefeitura de Macapá distribui atendimento da UBS Álvaro Correia na Zona Norte da capital

Comunicado - Saúde





A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) comunica aos usuários da UBS Álvaro Correia que, devido à reforma e ampliação do prédio, os serviços serão remanejados a partir desta segunda-feira, dia 3 de junho. Ficando os atendimentos divididos da seguinte forma:





1- As equipes de Estratégia Saúde da Família farão atendimento em quatro pontos dentro das áreas de cobertura. Os pacientes atendidos pela equipe 036 devem procurar a Igreja Nossa Senhora do Bom Remédio, na Rua Oséas de Oliveira Pimentel, nº 1331, Renascer I. Já os pacientes da 084 serão atendidos no espaço da Escola Municipal José Leoves Teixeira, na Rua Renascimento, nº 2041, Renascer II. As equipes 052 e 070 ficarão na Escola Estadual Ruth de Almeida Bezerra, na Rua Adílson José Pinto Pereira, nº 109, São Lázaro.





2- Consultas médicas acontecerão nas UBS’s Cidade Nova, Novo Horizonte, Marcelo Cândia e Infraero II, que receberão reforço no quadro de servidores dos profissionais da UBS Álvaro Correa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.





Com duração prevista de 120 dias, a reforma será feita por meio de emendas parlamentares do senador Randolfe Rodrigues e da deputada federal Marcivânia Flexa. O projeto contempla a reforma total da edificação, incluindo arquitetura, parte elétrica, hidrossanitária e revestimentos, além da ampliação do número de salas.





A Secretaria de Saúde lamenta o transtorno causado aos usuários, mas lembra que a ação é necessária para o processo de reforma para que a população possa usufruir de uma unidade com ambiente saudável e seguro.