TJAP, Prefeitura de Santana, MP E IAPEN realizaram solenidade de acolhimento aos beneficiários do projeto “Transformando Vidas”

Na manhã de terça-feira (28) o Tribunal de Justiça do Amapá, por meio da Vara de Execuções Penais da comarca de Macapá (VEP), realizou solenidade de acolhimento aos beneficiários do Projeto “Transformando Vidas”, na Prefeitura de Santana. O projeto tem por finalidade capacitar para o trabalho 60 reeducandos que cumprem pena no regime semiaberto e é fruto de cooperação entre o Judiciário, a Prefeitura de Santana, o Ministério Público Estadual e o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN). Na manhã de terça-feira (28) o Tribunal de Justiça do Amapá, por meio da Vara de Execuções Penais da comarca de Macapá (VEP), realizou solenidade de acolhimento aos beneficiários do Projeto “Transformando Vidas”, na Prefeitura de Santana. O projeto tem por finalidade capacitar para o trabalho 60 reeducandos que cumprem pena no regime semiaberto e é fruto de cooperação entre o Judiciário, a Prefeitura de Santana, o Ministério Público Estadual e o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN).

O juiz titular da Vara de Execução Penais de Macapá, João Matos Junior, informa que neste primeiro momento 10 reeducandos trabalharão nas secretarias do município. O projeto é inspirado em uma iniciativa que vem dando certo em Macapá há 15 anos, o “Restaurando Vidas”. O juiz titular da Vara de Execução Penais de Macapá, João Matos Junior, informa que neste primeiro momento 10 reeducandos trabalharão nas secretarias do município. O projeto é inspirado em uma iniciativa que vem dando certo em Macapá há 15 anos, o “Restaurando Vidas”.

O magistrado destacou a importância do projeto como ferramenta de ressocialização das pessoas que se encontram no cárcere. “Santana, o segundo maior município do Amapá, dá um passo interessante para enfrentar o crescimento do crime. As pesquisas demonstram que a redução da criminalidade não se faz com o endurecimento das penas ou com cárcere ocioso, mas com oferecimento de trabalho lícito, capacitação profissional e educacional. E isso será oferecido neste projeto”, explicou o magistrado.

Estiveram compondo a mesa da solenidade o juiz titular da Vara de Execuções Penais de Macapá, João Matos Junior; o prefeito de Santana, Ofirney Sadala; o diretor do IAPEN, Lucivaldo Monteiro; os promotores de justiça Socorro Pelaes e Adilson Garcia; e a coordenadora do projeto “Transformando Vidas”, Anne Suzielle Silva Sanches.