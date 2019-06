HOJE É DIA DE HOMENAGEAR SANTO ANTÔNIO

















Nada como o Dia 12 de junho, dedicado aos namorados, para lembrar deliciosas histórias do padroeiro dos “pombinhos”, Santo Antônio (13 de Junho), que ainda hoje recebe fitinhas, cartas e simpatias com pedidos para que arranje uma cara-metade para os solitários. Tem gente que fica revoltada porque não teve o apelo atendido. E joga a imagem do santo no fundo de um poço, na rua, esconde no guarda roupa, ou o coloca de frente para a parede. A tradição casamenteira permanece.





Um dos santos da Igreja Católica, mais popular no Brasil, tanto que em todas as cidades brasileiras tem um igreja ou capela dedicada ao considerado Santo Casamenteiro. Essa devoção vai da fé ao folclore cultural, principalmente nas comunidades nordestinas.

Capela de Santo Antônio em Macapá fica localizada na Rua Odilardo Silva, Centro





No Estado do Amapá, no Bairro Central, na Rua Odilardo Silva, esquina com a Avenida Mendonça Junior (Rua do Canal), onde tem uma Igrejinha dedicada a Santo Antônio e os festejos terão hoje seu ápice, com comidas típicas da época junina â manifestações de fé.





Mas, vamos saber como tudo isso começou:









Padroeiro dos casamentos e muito conhecido por dar aquela forcinha à quem deseja encontrar um amor, o Santo Antônio é um dos mais populares santos do Brasil! E no dia 13 de junho, celebra-se o seu dia!





Com nome de batismo Fernando Bulhões, Santo Antônio viveu a maior parte de sua vida em Pádua, na Itália (inclusive, hoje há uma igreja em sua homenagem na cidade). Apesar de nunca ter pregado em seus sermões palavras sobre relacionamentos e/ou casamentos, ele ficou conhecido por ajudar as mulheres solteiras a encontrarem um marido devido à ajuda financeira que dava a moças humildes, já que naquela época as noivas precisavam de um enxoval e um dote para conseguirem concretizar seus casamentos. Você sabe porque a imagem deste Santo ficou tão atrelada aos casamentos?Com nome de batismo Fernando Bulhões, Santo Antônio viveu a maior parte de sua vida em Pádua, na Itália (inclusive, hoje há uma igreja em sua homenagem na cidade). Apesar de nunca ter pregado em seus sermões palavras sobre relacionamentos e/ou casamentos, ele ficou conhecido por ajudar as mulheres solteiras a encontrarem um marido devido à ajuda financeira que dava a moças humildes, já que naquela época as noivas precisavam de um enxoval e um dote para conseguirem concretizar seus casamentos.





Com muitas devoções e simpatias, esse santo é sempre lembrado por seu poder de atrair pessoas amadas e casamentos! E nos casamentos, aliás, ele vem se tornando personagem cada vez mais cativo: hoje em dia, as noivas mais modernas estão dispensando os tradicionais buquês e optando por jogar Mini Santo Antônios para suas queridas amigas! Que tal? Se dizem que o que vale é a intenção, com certeza o resultado será positivo e muito divertido!





E não apenas no Buquê esse santo se faz presente: hoje em dia, muitas noivinhas vêm escolhendo enfeitar seus Bem-Casados com pequenas medalhinhas deste padroeiro das uniões! Um gesto sutil e carregado de amor! Mesmo nos pequenos detalhes você pode prestar homenagens a esse santo, não só para agradecer pelo seu amor como também para desejar que seus convidados também tenham a mesma sorte que você! Não é o máximo?





E para finalizar, selecionamos uma oração à Santo Antônio para os que ainda sonham com o casamento:





“Santo Antônio, eu sei que o casamento é uma vocação abençoada por Deus. É o sacramento do amor, comparado ao amor que Cristo tem para com a Igreja.

Eu me sinto chamada (o) para o casamento: por isto, Santo Antônio, ajuda-me a encontrar um namorado (a) bom, amável, sério(a) e sincero(a), que tenha os mesmos sentimentos de afeto que eu sinto. Faze que nos completemos um ao outro e formemos uma união abençoada por Deus, para que nós dois, juntos, sejamos capazes de vencer possíveis problemas familiares e conservemos sempre vivo o nosso amor, para que nunca falte a compreensão e a harmonia familiar.

Santo Antônio, abençoa-nos a mim e a meu (minha) namorado(a); acompanha-nos até o altar e conserva-nos unidos pelo resto da nossa vida.

Santo Antonio, rogai por nós.”









CURIOSIDADES SOBRE SANTO ANTÔNIO





Santo Antônio era vereador perpétuo de Iguassu em Pernambuco desde 30 de abril de 1717, por ordem do Rei de Portugal e recebia até salário (soldo), mas o Ministério Público determinou sua cassação em 2008.









Santo Antônio é vereador perpétuo de Igarassu e ganha um salário mínimo. Freira aplica o dinheiro em orfanato; vereadores defendem aumento para o santo.

Em Igarassu, município de Pernambuco, Santo Antônio é mais que o “santo casamenteiro”. Ele ganhou o título de "vereador perpétuo" da cidade, acompanha a sessões na Câmara e recebe até salário por isso.





Na Câmara, uma placa informa que o santo ocupa o cargo de vereador, para que não haja dúvidas. O título não é simbólico. É real: textos de resoluções da Câmara se referem ao santo como "vereador perpétuo".

Dos cerca de 50 mil vereadores brasileiros, Santo Antônio é o único que não precisará fazer campanha este ano para se reeleger, porque o cargo que foi dado a ele é para sempre.









Conheça a história do cargo politico de Santo Antonio:





Outro caso bom do santo é histórico. E nada tem a ver com namoros, maridos, paixões, mas sim com Igarassu e o Rei de Portugal, conforme relatam documentos da época. É que naquela antiga cidade – localizada na Região Metropolitana do Recife – Santo Antônio tinha patente de soldado e, como tal, ganhava soldo. Em 30 de abril de 1717, ordem régia de Lisboa promoveu o santo a tenente, “com vencimento de 27 tostões por mês, soldo considerado justo para um soldado tão glorioso”. O comunicado foi enviado ao Provedor de Fazenda da Capitania de Pernambuco, referindo-se uma petição que havia sido encaminhada pela “Consultora do Conselho Ultramarino”. Lembro-me que posteriormente o santo foi transformado em vereador na Câmara Municipal de Igarassu, que fica a 26 quilômetros do Recife. Mas terminou… cassado.





É que em 2008, por pressão do Ministério Público, o “político” foi destituído do cargo assim como o seu soldo, que era repassado a instituições de caridade. Na ocasião, os vereadores – alegando respeito à tradição (mas quem sabe temendo um castigo celeste) – decidiram manter o “salário” de Santo Antônio, com contribuições do próprio bolso. “Não vamos revogar uma tradição que foi criada pelo próprio rei de Portugal”, alegou o então Presidente da Casa, Waldemir Nunes, em entrevista naquele ano.





Viva Santo Antônio! A Câmara dos Vereadores, em Igarassu, para atualizar a história e a situação “jurídica” do “vereador”, se ele ainda tem o cargo ou se permanece “cassado”. Mas a casa estava vazia, e o vigilante que me atendeu limitou-se a dizer: “Parece que tem uma lenda de que ele virou vereador perpétuo, mas não sei se ainda tem salário”.