DEPUTADA LEDA SANDALA (AVANTE/AP) E PARLAMENTARES DE DIVERSOS ESTADOS PROMOVERAM REUNIÃO NA CNM

Estiveram presente os seguintes parlamentares: os deputados Afonso Motta (PDT-RS); Alceu Moreira (MDB-RS); Domingos Savio (PSDB-MG); Dr. Luiz Ovando (PSL-MS); Eduardo Bismarck (PDT-CE); Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL);

; Osires Damaso (PSC-TO); Pedro Westphalen (PP-RS); e Santini (PTB-RS). E os presidentes das entidades estaduais: Associação Paulista de Municípios (AMP), Carlos Cruz; Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda; Associação dos Municípios do Estado do Amapá (Ameap), Ofirney Sadala; Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Nilson Diniz; Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Pedro Caravina; Associação Matogrossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga; Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), José Leonardo; Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), José Patriota; Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup), George Coelho; Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Antônio Cetollin; Associação Piauiense de Municípios (APPM), Jonas Moura; e a Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Joares Ponticelli.