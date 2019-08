Desembargador-Presidente do TJAP anuncia novo comandante do Gabinete Militar do Judiciário

O presidente do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), desembargador João Lages, anunciou o novo comandante do Gabinete Militar do Poder Judiciário, Coronel Protásio Barriga Caldas, durante reunião no Comando da Polícia Militar do Amapá (PM/AP). O anúncio foi feito no fim da manhã desta segunda-feira (12) com a presença do comandante-geral da PM, Coronel Paulo Matias dos Santos, e coroneis da Polícia Militar. O presidente do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), desembargador João Lages, anunciou o novo comandante do Gabinete Militar do Poder Judiciário, Coronel Protásio Barriga Caldas, durante reunião no Comando da Polícia Militar do Amapá (PM/AP). O anúncio foi feito no fim da manhã desta segunda-feira (12) com a presença do comandante-geral da PM, Coronel Paulo Matias dos Santos, e coroneis da Polícia Militar.

De acordo com o desembargador-presidente, a escolha teve como ponto fundamental o respeito à hierarquia existente dentro da instituição militar. "Nosso intuito com esta reunião de trabalho foi adequar nossa Casa Militar conforme as diretrizes da Polícia Militar. Desta forma, analisamos os currículos apresentados pelos coroneis e foi escolhido o Cel. Protásio para desempenhar a função de comandante do Gabinete Militar do TJAP", detalhou.





Comandante-Geral da Polícia Militar, o coronel Paulo Matias parabenizou o chefe do Poder Judiciário local pela forma transparente com a qual conduziu o processo de escolha. "Sempre tivemos uma boa relação com o Poder Judiciário, e a cooperação entre as instituições está cada vez mais fortalecida, tendo em vista o diálogo aberto, franco e transparente que o presidente do TJAP tem com nossa corporação", argumentou.