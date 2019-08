EMBRAPA - Fundo Amazônia

Estado da arte das Aeronaves Remotamente Pilotadas RPA/ Definição e classificação de RPAs/ Normatização do uso de RPA (registro na Anatel, registro na ANAC, Registro do Piloto no DECEA, registro do plano de voo no DECEA)/ Composição estrutural da aeronave/ Princípios de segurança do voo - regras de segurança; piloto e copiloto, limites de distância e altura de voo; área de exclusão aérea para voo de RPAs; sistemas de Failsafe; configuração básica de Go-Home; procedimentos para o caso de Flyaway/ Prática de calibração dos sensores (Unidade de Medição de Inércia - IMU, compass e gimbal)/ Monitoramento da atitude da Aeronave (Pitch, Roll, Yaw/ Manutenção das aeronaves e gestão das baterias/ Técnicas de pilotagem de RPA (treinamento dos movimentos do RC com o drone no solo).