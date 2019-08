Uma homenagem ao ‘Dia dos Pais’

Como o crescimento populacional de Macapá e a pretensão do governo em realizar mudanças na frente da cidade, com a construção da residência oficial, Macapá Hotel e as residências dos primeiros gestores do segundo escalão, Janary começou a demarcação de terrenos a partir da General Rondon e doou aos que prestavam serviços do governo. Caso do Mestre Benedito que foi agraciado com um terreno na Avenida Presidente Vargas, entre as Ruas Eliezer Levy e Odilardo Silva, que recebeu o número 56. Medindo 35 x 40 começou a construir sua residência, e sua esposa, com a eficiência de seu trabalho de lavandeira, recebeu dos primeiros diretores a missão de lavar para a cúpula do governo dos uniforme de Janary Nunes ao do Dr. Hildemar Maia, que mais tarde seria padrinho de casamento de Raimundo Moura do Nascimento e de Zoraide Coelho do Nascimento.