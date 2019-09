COLUNA LUZ DO MUNDO - JORNALISTA E ESCRITORA MAIARA PIRES

O que semeia no Espírito









Maiara Pires





“Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna” (Gálatas 6.7-8).





Só existe uma maneira de o milagre acontecer: é clamando. É atraindo a atenção de Deus, como fez Zaqueu que subiu numa árvore para ver Jesus que estava passando ao entrar na cidade de Jericó. E o seu esforço não foi em vão, Ele foi visto por Deus. Cristo o avistou quando olhou para cima e fez abundantemente além daquilo que Zaqueu podia imaginar. “Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa” (Lucas 19.5). “E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa (...)” (Lucas 19.9).





Quanto privilégio! Sabia que é exatamente isso o que acontece quando chamamos a atenção de Deus para nós? Ele entra na nossa casa trazendo salvação. Decerto não O vemos de forma aparente porque Deus é espírito (João 4.24), é invisível , mas Ele entra. E o apóstolo Paulo nos lembra que o Senhor é Espírito e, que onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade (2 Coríntios 3.17). E é o que Deus faz: nos liberta do mal que possa estar tirando a nossa paz e nos traz o equilíbrio e refrigério.





E observe que coisa interessante. Nada do que fazemos em prol da obra, ‘passa batido’. Ou seja, não é em vão. E entenda como obra, toda e qualquer atitude que tomamos para obedecer ao evangelho. Sabe por que? “Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos; e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da esperança” (Hebreus 6.10-11).





Se você tem clamado, de repente, em prol da sua própria vida buscando em Deus o consolo e refrigério para a sua alma cansada e abatida. Ou pela vida de algum familiar, amigo ou até mesmo, se tem orado por alguém que te maltrata, persegue ou calunia, saiba que você está semeando (Gálatas 6.7-8). E assim como não vemos o fruto crescer, o milagre também é invisível quando está sendo gerado e, quando a gente menos espera, colhemos o fruto do nosso procedimento de obediência ao evangelho. Pois é Deus quem dá o crescimento (1 Coríntios 3.7) através da nossa fé. Você está semeando no Espírito e, as coisas espirituais se discernem espiritualmente (1 Coríntios 2.14).





Pela nossa fé, pelo nosso sacrifício, o Espírito Santo acaba convencendo do pecado, da justiça e do juízo, a pessoa por quem estamos orando. E por mais que ela nos pise, humilhe, maltrate, estará sendo gerado em nós a compaixão. Esse compadecimento nada mais é do que o sentimento de Deus, sentimento esse que deve ser de toda a igreja e que o apóstolo Paulo se referiu escrevendo aos Filipenses:





“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz” (Filipenses 2.5-8). É a abnegação de si mesmo por amor ao outro.





Se as suas mãos estão cansadas e os seus joelhos desconjuntados, torne a levantá-los e faça veredas direitas para os seus pés, “para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado” (Hebreus 12.13).