PEVS 2018: produção amapaense da silvicultura e da extração vegetal chega a R$ 207 milhões e cresce 8,7% em relação a 2017





Os valores da silvicultura e da extração vegetal somaram R$ 207 milhões em 2018, registrando um crescimento de 8,7% em relação a 2017.





A silvicultura (obtida em florestas plantadas) contribuiu com 72,7% (R$ 150,5 milhões) desse total, representando um aumento de 7,7% no valor de produção na comparação com 2017. A extração vegetal (coleta de produtos em matas e florestas nativas) teve participação de 27,3% (R$ 56,5 milhões), apresentando um aumento de 11,5% na comparação com o ano anterior.

Na silvicultura, a produção de madeira para a indústria de papel e celulose foi o grupo que gerou o maior valor de produção em 2018 (R$ 142,6 milhões).

Ainda na silvicultura, Ferreira Gomes registrou o maior valor de produção (R$ 60,3 milhões, crescimento de 4,6%), em seguida, Macapá (R$ 49 milhões). A área total de florestas plantadas no Amapá cresceu 5,5%, incremento de 2.804 hectares de cobertura, concentrados principalmente em Ferreira Gomes (55,5%) e Macapá (18,5%).

Na extração vegetal, os produtos madeireiros, que representaram 89% do valor de produção, registraram um crescimento de 10,9% no ano. A madeira em tora – principal participação no valor de produção do grupo – teve aumento de 6,5% na produção e também, crescimento no valor de produção (9,1%).

Os produtos extrativos não-madeireiros registraram crescimento de 16,8% no valor de produção, totalizando R$ 6,2 milhões. Entre eles, o açaí continua apresentando o maior valor de produção (R$ 5,3 milhões), com alta de 18,5% em relação a 2017. A produção de castanha-do-pará caiu em 2018 (-8,2%). Entretanto, o valor da produção aumentou (7,7%).

As informações são da Pesquisa da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (Pevs) 2018, que investiga 37 produtos do extrativismo vegetal e sete da silvicultura de todos os municípios brasileiros. A pesquisa traz informações sobre a produção, a variação e a distribuição espacial de produtos madeireiros e não-madeireiros, assim como a participação da extração vegetal e da silvicultura no valor da exploração vegetal.

Os resultados e demais publicações desta divulgação estão disponíveis em < https://www.ibge.gov.br/ estatisticas/economicas/ agricultura-e-pecuaria/9105- producao-da-extracao-vegetal- e-da-silvicultura.html?=&t=o- que-e >