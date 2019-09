NOVA IMAGEM DE SÃO JOSÉ ENCONTROU SEU ‘LUGAR BONITO’

NOVA IMAGEM DE





DO PADROEIRO





SÃO JOSÉ





ENCONTROU SEU





'LUGAR BONITO'













Reinaldo Coelho









A polemico gerada em torno da substituição da imagem de São José na Pedra do Guindaste na Orla de Macapá, foi enorme, as opiniões se dividiram entre a substituição da antiga imagem que se encontra deteriorada e a colocação de uma nova maior e voltada para a cidade de Macapá, a original fica voltada para o Rio Amazonas, abençoando os que chegam a capital do Amapá. Essa foi a cerne da discussão entre os moradores mais antigos da capital amapaense que não aderiram a ideia originada pelo empresário Altair Pereira, e presidente da Associação Comercial e Industrial do Amapá (Acia) na época.

empresário Altair Pereira Foto Bruce Barbosa





A Acia e o empresário recuaram atendendo o clamor da população e após alguns estudos e procura de apoio a solução se apresentou com a colocação da grande imagem do Padroeiro de Macapá e do Estado do Amapá, ao lado da Fortaleza de São José no Parque do Forte, mais conhecido como ‘Lugar Bonito’, que de acordo com o empresário do ramo imobiliário dará ao lugar mais beleza e atratividade.





Esse novo posicionamento, de acordo com o que Altair Pereira informou está devidamente autorizada pelo Iphan, e com apoio do governo do estado, a obra escultural será colocada em cima de um grande pedestal, no Parque do Forte, em dezembro, nas proximidades do Natal.





No momento, a imagem recebe retoques de seu escultor, o maranhense Lindomar Plácido da Costa , na chácara ‘Canto Verde’, pertencente a Altair Pereira, na rodovia Duca Serra. O obra de arte foi feita com utilização de cimento, areia, gesso e produtos para que não venha a rachar. A tinta que a estiliza é de grande durabilidade.

Como tudo começou