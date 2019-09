SESI Amapá e SEJUV firmam parceria para beneficiar participantes do Programa Amapá Jovem









Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá fechou parceria com a Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para Juventude (Sejuv) e, juntos, beneficiarão cerca de quatro mil pessoas inscritas no Programa Amapá Jovem com cursos de formação profissional. Os temas abordados serão: motivação, relação interpessoal, autoestima, comunicação, trabalho em equipe e atendimento ao cliente. A iniciativa visa prepará-los com capacitações a fim de facilitar sua inserção no mercado de trabalho.

A solenidade aconteceu no auditório da Unidade Integrada SESI/SENAI - A Banda e contou com a presença dos jovens beneficiados e de representantes das duas entidades. A participante do programa Amapá Jovem, Tailane Lima de Souza, aprovou a iniciativa e se disse motivada em adquirir novos conhecimentos e receber certificados do SESI. “É muito importante obter qualificação profissional e aprender como se portar no mercado trabalho para se destacar e conseguir um bom emprego”, declarou.

Para a pedagoga da Educação Continuada do SESI, Deusnisse da Rocha, a parceria com o Governo do Amapá, além de contribuir para a formação profissional dos jovens, fomenta o mercado com pessoas qualificadas. “Estamos satisfeitos em poder firmar essa parceria que apoia os beneficiados pelo programa e possibilita que eles alcancem seus objetivos, desenvolvendo competências e habilidades”, explicou.

O secretário da Juventude, Pedro Filé, ressaltou que é fundamental o apoio de instituições que investem na capacitação profissional e, assim, facilitam a entrada e permanência dos jovens no mundo do trabalho. “Por meio da parceria com o SESI iremos conseguir alcançar mais pessoas e ofertar aprendizado de qualidade para os nossos bolsistas, que necessitam ter oportunidade para agregar conhecimento no currículo”, concluiu o gestou.