DIREITO & CIDADANIA - BESALIEL RODRIGUES

Vejamos, por fim, os elementos de conexão previstos no Direito brasileiro, especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, arts. 7º–19.

Concluindo a lista da edição passada, sobre os demais elementos de conexão, a doutrina indica ainda outros elementos de conexão, como (i) o lex loci actus , pelo qual se aplica a norma do local da realização do ato jurídico; (ii) o lex loci celebrationis , que determina a incidência da norma do local de celebração do matrimônio; e (iii) o lex damni , pelo qual a norma aplicável é aquela do lugar em que se manifestaram as consequências de um ato ilícito. Há, por fim, alguns elementos de conexão que já não são t&atild e;o empregados, como (iv) a raça, (v) a religião e (vi) a vizinhança.

Vale aqui registrar uma b reve nota sobre a constituição de pessoa jurídica: O art. 11, caput da LINDB diz que “As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem”, adotando, portanto, o elemento de conexão locus regit actum . Também ficam sujeitas à lei brasileira as filiais, agências ou estabelecimentos vinculados a essas organizações, as quais só podem ser criadas ou instaladas quando seus atos constitutivos forem aprovados pelo governo brasileiro – LINDB, art. 11,§1º.