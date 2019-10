SENAI AP inicia obras de reforma e ampliação da Unidade Macapá

Macapá - Com o objetivo de modernizar seu espaço físico e oferecer educação profissional de alta performance, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá, unidade Macapá, inicia nesta terça-feira, 1º de outubro, os serviços de reforma e ampliação de sua edificação. A obra, orçada em mais de R$ 5 milhões, está prevista para ser concluída em dezembro de 2020.





A reforma busca renovar e expandir a infraestrutura da instituição com novos laboratórios e salas interativas, modernizando a educação técnica e profissional ofertada à comunidade. O projeto visa, ainda, readequar o espaço para atender as normas de segurança, acessibilidade e garantir conforto térmico ao público. Os serviços também incluem melhorias nos sistemas hidráulico e elétrico, visando aumentar a vida útil do prédio, além de novos espaços de convivência e paisagismo.





A unidade contará com um bloco abastecido com energia solar, o Bloco B, onde funcionarão ambientes para oficinas e salas de aula. A partir de 2020, o SENAI AP ofertará, inclusive, curso de capacitação técnica em Energia Solar Fotovoltaica. O novo complexo também terá um sistema de captação e abastecimento com água da chuva, nos Blocos C e D, primando pela sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. A água pluvial (da chuva) poderá ser aproveitada para fins não potáveis, como limpeza de áreas comuns, irrigação de jardins, entre outros.





Haverá a demolição e a reforma da estrutura, bem como o acabamento e aparelhamento de cada ambiente. Os serviços ocorrerão concomitantes em diferentes partes da unidade e não comprometerão o funcionamento do mesmo e nem as atividades da Escola SENAI.





Segundo o diretor de Operações do SENAI, Moisés de Aguiar, as instalações permitirão a oferta de novos cursos. “A escola está passando por um processo de modernização. Investimos continuamente na formação de nosso corpo docente e estamos adquirindo equipamentos e tecnologias de última geração. Traremos cursos diferenciados, pois teremos mais espaço, com novas salas e laboratórios para os estudantes. Buscamos a excelência de nossos serviços constantemente. Seguindo a linha desse compromisso com a sociedade amapaense, pretendemos entregar uma escola renovada e agradável, que satisfaça o público”, finalizou Moisés de Aguiar.

Histórico