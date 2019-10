Documentário sobre a relação musical entre o Amapá e a Guiana será exibido em Caiena





Em duas sessões na Guiana Francesa, o documentário InterAMAZÔNIAS – Uma Fronteira Musical, atravessa o rio Oiapoque e chega até a capital, Caiena. Produzido pela geógrafa e produtora Clícia Vieira Di Miceli, ele foi exibido na Universidade da Guiana, e no final de semana, estará no Complexo Eldorado, mostrando o resultado de dois anos de pesquisa e estudo para a conclusão de sua dissertação de mestrado em Estudos da Fronteira, pela Universidade Federal do Amapá (Unifap). O filme trata da proximidade musical que existe entre o Amapá e a Guiana Francesa, fronteiras entre Brasil e Europa, marcada pelo rio Oiapoque e interligadas pelo vai e vem das catraias e pela ponte Binacional.

Os sons, ritmos, instrumentos, foram pesquisados profundamente pela mestre e produtora, que comparou in loco as semelhanças que justificam o intercâmbio e identificação constante entre o Amapá e a Guiana. O resultado é este um documentário rico em detalhes e informações, um registro que interessa aos dois lados, por preservar as peculiaridades de cada fronteira, e ao mesmo tempo, mostrar a irmandade musical, e o porão de toda esta mistura, que é a África, contada no filme como a mãe da música tradicional e contemporânea que hoje é a identidade rítmica dessa fronteiras.

Os guianenses e brasileiros que habitam do outro lado da fronteira, terão a oportunidade de conhecer o estudo muito bem relatado em forma de filme, que mostra as diferenças e semelhanças entre duas culturas que se cruzam e se completam. O marabaixo, batuque, kanmougwè e granjé, são apresentados com beleza plástica, em uma viagem em que o idioma é musical, e os tambores se entendem e tornam a linguagem única. A música contemporânea é mostrada por artistas que mantém a tradição dos antepassados, a reinvenção de uma herança umbilical.

O documentário InterAMAZÔNIAS – Uma Fronteira Musical, foi exibido nesta quarta-feira, 16, e no próximo sábado, 19, estará é atração na sala de cinema do Complexo Eldorado, às 20:30, antecedendo o do show de lançamento do disco Todo Música, de Enrico Di Miceli.