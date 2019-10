EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA ALINHAR A BASE PELO BNCC E RCA

Desde agosto, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) estão promovendo formações de professores para a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial Curricular Amapaense (RCA) alinhado à base.

Nesta quinta e sexta-feira, 10 e 11 de outubro, professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, que trabalham no ensino modular da rede estadual de ensino, participam do Encontro de Formação Continuada BNCC e Referencial Curricular Amapaense, realizado na Escola Estadual Gonçalves Dias, em Macapá.

O encontro tem carga horária de 16 horas. Os profissionais tiram dúvidas sobre a BNCC e o RCA, conhecem o conjunto de aprendizagens essenciais que os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica, e, principalmente, de que forma essas mudanças serão aplicadas na prática docente. Após a formação, os educadores recebem a complementação da carga horária em curso de 30 horas de educação à distância.

Cerca de dois mil profissionais da Educação de 11 municípios do Amapá, das redes estadual e municipal, já participaram. Seis encontros já foram realizados. Em novembro, haverá mais dois, com os docentes de Santana, Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Itaubal do Piririm e Cutias do Araguari.

“Os encontros formativos foram divididos em oitos blocos. Este é o sexto encontro, e já alcançamos mais de dois mil professores. A intenção é de que o educador conheça as competências gerais e específicas da Base, o RCA, e como vai ser aplicado em sala de aula, na prática do ensino. Vamos fazer mais formações até o professor se apropriar da BNCC e do RCA”, comentou o coordenador-geral da Pró BNCC no Amapá pela Seed, Almir Dias.

RCA

A partir de 2020, o Referencial Curricular Amapaense - Educação Infantil e Ensino Fundamental vai orientar e nortear o trabalho pedagógico dos professores nas escolas. O currículo foi elaborado através do Regime de Colaboração entre o Estado e os 16 municípios.