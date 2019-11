Macapá integra Câmara Temática de Educação e Saúde para o Trânsito do Contran

















Nesta segunda-feira, 25, no Ministério da Infraestrutura, em Brasília (DF), foi realizada a cerimônia de posse dos representantes da sociedade civil, entidades e órgãos públicos municipais, estaduais e federais, que são responsáveis pelo trânsito e transportes, e que a partir de agora compõem as câmaras temáticas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).





O representante de Macapá pela Companhia de Trânsito e Transporte, Matheus Ximenes Assis, tomou posse como suplente do diretor-presidente da CTMac, André Lima. Para ele, esse é um momento importante para o município, que toma assento na Câmara Temática de Educação e Saúde para o Trânsito (CTES).





“Enquanto representantes do município, já começamos a fazer a nossa contribuição, levando nossa experiência das ações de educação no trânsito, como, por exemplo, o projeto “Dê sinal de vida”, que tem como símbolo a ‘mãozinha’, que é a pintura no asfalto de uma figura de uma mão erguida alertando aos pedestres a importância de atravessar com segurança”, comentou Matheus, que é chefe do Departamento de Informática da CTMac.





“Em nossas ações, também levamos a ‘mãozinha’, que é um personagem que ensina as crianças de forma lúdica e divertida, sobre como atravessar a faixa, bem como o bom comportamento no trânsito. Esse é um trabalho diário dos arte-educadores da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá”, disse Matheus.





Câmaras temáticas





Elas focam em transporte rodoviário, assuntos veiculares e ambientais, engenharia de tráfego e sinalização de trânsito, educação e saúde para o trânsito. A proposta das câmaras temáticas é ajudar na elaboração de estudos e pesquisas para inovar as regras de trânsito e assuntos ligados à mobilidade.





“Fomos classificados para assumirmos a representação, enquanto órgão municipal de trânsito da Região Norte do Brasil, de um assento na Câmara Temática de Educação e Saúde para o Trânsito. Protagonizamos o ineditismo de representar como órgão municipal, sabendo da importância que a educação e a saúde, por meio dos dados, têm para um trânsito mais humanizado. Nos sentimos honrados em representar”, comentou o diretor-presidente da CTMac, André Lima.