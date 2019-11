SENAI Amapá recebe moção de aplausos na Assembleia Legislativa do estado por criação de sistema tecnológico inclusivo para cegos





Macapá – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá recebeu na manhã desta terça-feira, 26 de novembro, moção de aplausos na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (Alap), por iniciativa do deputado estadual Dr. Furlan. Na solenidade, os presentes reconheceram a importância da criação de um sistema tecnológico inclusivo para cegos realizarem compras com segurança e autonomia nos estabelecimentos comerciais.





O protótipo possui um sistema com módulos eletrônicos e sensores ultrassônicos para serem instalados nas prateleiras, que detectam a presença da pessoa. Ao se aproximar do sensor, o indivíduo recebe uma mensagem sobre o produto via bluetooth, por meio de um fone de ouvido. O aviso sonoro inclui informações sobre a localização em que se encontra, além de detalhes do produto, como tipo, preço e validade.





O instrutor do SENAI, Heraldo Souza, que orientou os alunos do curso de Eletricidade Industrial a desenvolverem o sistema, denominado “Supermercado Inclusivo”, representou a instituição na Casa de Leis. Para ele, a maior satisfação é contribuir com a inclusão de pessoas com deficiência. “Estou muito feliz por fazer parte da história da vida de pessoas que têm algum tipo de deficiência”, declarou.





O aluno Alexandre Tenório, 19 anos, participou do projeto e esteve presente durante a solenidade. Ele frisou a relevância da iniciativa e espera que o sistema eletrônico chegue a todos os estabelecimentos comerciais do Brasil. “Foi uma grande oportunidade participar da construção desse projeto e espero que ele ajude os deficientes visuais de todos os lugares do país”, disse.