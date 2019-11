Mais uma edição do Luau na Samaúma acontecerá nesta sexta, 15

Para dar continuidade ao evento, a Prefeitura de Macapá, Ministério Público Estadual (MPE), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o novo parceiro, o Governo do Amapá, assinaram o Termo de Cooperação Técnica na tarde de quarta-feira, 13.





De acordo com o prefeito Clécio Luís, a realização do evento tem o objetivo de ocupar locais públicos, gerar renda e fomentar o turismo. “O Luau virou uma marca, que é esse espaço da Praça da Samaúma. A prefeitura tem essa política de ocupação dos espaços públicos, com desenvolvimento de atividades, que vêm desde a Fazendinha, passa também por aqui, no complexo do Araxá, movimentando e aquecendo a economia, o turismo e a cultura de nossa cidade”, destacou.





A procuradora-geral de Justiça do Estado, Ivana Cei, enfatizou a importância dos novos parceiros. “O MPE completou 28 anos no dia primeiro de novembro, e, com muito orgulho, desenvolvemos esse projeto que aproxima entidades públicas do povo, e que, com essas novas parcerias, conseguiu alcançar ainda mais a população amapaense”, explicou.





A programação está recheada de oportunidades para os empreendedores e também para a população aproveitar todos os espaços com a família inteira. O secretário de Estado da Cultura, Evandro Milhomen, ressaltou a importância da parceria explorando os espaços para programações familiares. “A Secult está sempre disposta a firmar parcerias para explorar os locais existentes no nosso estado, no sentido de fomentar a cultura do Amapá”, afirmou.





Para o superintendente do Sebrae/AP, Waldeir Ribeiro, o evento garante mais uma oportunidade aos empreendedores. “Esse é um ótimo espaço para quem deseja expor seu trabalho, nossa equipe fará ações de capacitação como pontos entre seleção, uniformização e atendimentos, além da pesquisa de satisfação no local. O evento já é um sucesso e viemos somar com nossa experiência”, pontuou.





Confira a programação:





- Feira de artesanato – com a feira afro e projeto Mulheres que Fazem - Instituto Municipal de Política e Promoção de Igualdade Racial (Improir) e Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres;





- Exposições diversas;





- Venda de comidas típicas e foodtrucks;





- Exposição e comercialização discos de vinil;





- Exposição objetos antigos;





- Simulador de impacto – CTMac;





- Feiras de produtos do campo – Sebrae;





- Oficinas de minichefes – Sebrae - Exposição de artes visuais;





- Tenda literária com exposição e comercialização de livros e declamações poéticas com Alieap (Associação Literária do Estado do Amapá) e movimento poesia boca da noite;





- Intervenção artística com os arte-educadores da CTMac;





- Contação de história com o Proler (Semed);





17h30- Espetáculo “Se deixar, ela canta” – Cia. Cangapé;





18h- Discotecagem - Selecta Branks (discotecagem);





19h- Banda da Guarda Civil Municipal de Macapá (GCMM);

- Apresentação de música instrumental.





19h30h- Helder Brandão e Beto Oscar





20h30h- Val Milhomen e Joãozinho Gomes - Constelação de Parente;





21h30h- Yes Banana;





Exposição de artes visuais dos artistas Wagner Ribeiro e Grimualdo Barbosa.





Serviço

Data: 15/11 (sexta-feira)

Hora: 17h

Local: Praça da Samaúma