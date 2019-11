SESI e SENAI Amapá abrem processo seletivo para contratação de pessoal









Macapá/Santana – O Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá estão com inscrições abertas no período de 14 a 18 de novembro, para processo seletivo visando contratação de Técnico Operacional com formação superior em Direito, Administração, Contabilidade ou Engenharia de Produção. Os profissionais vão desempenhar suas funções na unidade do SESI ou do SENAI de Macapá ou de Santana. Os interessados em concorrer às vagas devem encaminhar o currículo para o e-mail rh.curriculum@sesisenaiap.org.br.

Os candidatos deverão acessar o site www.ap.sesi.org.br ou www.ap.senai.br, área Processo Seletivo, para baixar o Comunicado nº 004/2019 – SESI/SENAI. No documento constam todas as orientações necessárias. Pessoas que tenham vínculo de parentesco, natural ou civil, com dirigente ou empregado do SESI ou do SENAI Amapá estão impedidas de disputar as vagas.

A seleção contará com etapas de caráter eliminatório que englobam análise curricular, comprovação de documentos, dinâmica de grupo e entrevista. O processo terá validade de 12 meses a contar da data de publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. Para mais informações, os interessados também pode entrar em contato pelo número (96) 3084-9022.





SENAI Amapá ofertará espaço coworking para microempreendedores da indústria têxtil





Santana - O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá vai disponibilizar um laboratório coworking para incentivar microempreendedores a desenvolverem seus projetos na área de vestuário. Localizado no Centro de Formação Profissional Santana, o ambiente é um local de trabalho colaborativo e compartilhado, equipado com computadores, móveis, máquinas e equipamentos modernos da indústria têxtil.





O coworking será lançado em janeiro de 2020. Para usufruir de todos os benefícios do espaço do SENAI, o empresário pagará uma pequena taxa administrativa de manutenção. Os valores serão divulgados em breve.





O local, idealizado pela equipe de Tecnologia e Inovação da instituição, também funcionará como uma incubadora de projetos e ideias, uma vez que o objetivo principal da iniciativa é reunir profissionais da área trabalhando e compartilhando conhecimentos no mesmo lugar. O coworking oferece uma oportunidade de desenvolver atividades de maneira mais rápida e colaborativa, possibilitando a criação de uma rede de parceiros e a conexão com potenciais clientes.





A supervisora de produção do SENAI Amapá, Jaciara Conceição, explica que o espaço funcionará como um laboratório aberto que dará suporte aos pequenos e médios empresários, além de fomentar a economia local. “O coworking possui maquinários de têxtil e vestuário e isso ajudará muito aqueles empresários que têm uma boa ideia ou até mesmo um projeto desenhado, mas que ainda não têm condições de adquirir os equipamentos no momento”, frisou.





Projeto Polo Avançado





Em 2019, o SENAI Amapá firmou parceria com o SENAI CETIQT – centro de desenvolvimento profissional sediado no Rio de Janeiro, referência em educação, tecnologia e inovação para a Indústria têxtil e para o mercado, no país. A cooperação deu início ao projeto Polo Avançado, que visa fomentar o segmento na região, por meio da criação de coleções regionais que tenham a identidade cultural da moda local.





Programação do Mundo SENAI terá palestras, oficinas e atividades sobre as profissões da indústria









Macapá/Santana/Vale do Jari – Com o objetivo de despertar o interesse pelas diversas profissões industriais, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Amapá promoverá mais uma edição do Mundo SENAI, nos dias 21 e 22 de novembro, das 10h às 20h. Gratuito e aberto ao público, a ação acontece simultaneamente em todas as unidades do Amapá e conta com atividades que visam proporcionar aos visitantes, uma visão mais ampla sobre o universo da formação profissional, inovação e tecnologia.

A programação terá palestras, apresentação de projetos, oficinas, atividades temáticas, exposições de produtos de empresas parceiras, mostras tecnológicas, minicursos e orientações profissionais. Estudantes, industriários e profissionais das áreas envolvidas terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre cursos e serviços oferecidos pela instituição.

“Os participantes poderão conferir demonstrações de alunos e instrutores sobre máquinas e equipamentos existentes na indústria, em diversas ocupações, assim como ter contato com tecnologias de ponta. Nossos cursos são focados na área industrial, estamos inseridos e preparados para a quarta revolução, que exige profissionais com novas habilidades e competências”, destacou a coordenadora do evento, Rayza Aires.

Programação

Em Macapá, serão oferecidas palestras com os temas: orientação profissional, domótica (tecnologia responsável pela gestão dos recursos tecnológicos habitacionais) e indústria 4.0, além disso, serão oferecidas oficinas de panificação, demonstração de instalações elétricas, apresentação de projetos inovadores e desfile de moda.

Na Escola SENAI Santana, estarão à disposição dos visitantes mostras tecnológicas e apresentação de projetos inovadores, palestras nas áreas de eletricidade e elétrica, exposição de produtos de empresas parceiras e um espaço de ações inclusivas.

Já na Escola localizada no Vale do Jari, o público vai poder prestigiar minicursos na área de tecnologia e inovação, palestra sobre profissões do futuro, e mostras tecnológicas.

Para participar dessas atividades, as escolas da rede pública e particular de ensino podem entrar em contato pelos fones: 3084-8990 ou 98414-0754.





Coach Claudia Guimarães ministra palestra “O poder de ser mais você”









A capacidade de análise do comportamento humano, o estudo profundo sobre autoconhecimento, como vencer seus inimigos internos e ressignificar seus pensamentos reprogramando uma mente mais positiva para ser feliz e viver com propósito. Esses são apenas alguns dos itens que serão abordados na palestra “O poder de ser mais você”, ministrada pela Coach, Master Analista Comportamental e palestrante motivacional Claudia Guimarães, no dia 3 de dezembro, no auditório da Biblioteca Pública, a partir das 19h.