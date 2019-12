ARTIGO DO REI - Preservação ou conservação da Amazônia? E o Amazônida?

Foi com a morte do seringalista Chico Mendes, na década de 1990, no Acre, que teve impacto e repercussão nacional e internacional desses fatos mais a pressão da sociedade civil colocou em xeque esse modelo e forçou o Estado brasileiro a lidar com a realidade. A criação do Programa Piloto de Proteção de Florestas Tropicais, em 1992, da Lei de Crimes Ambientais e do Sistema Nacional de Unidades de Conservação foram marcos importantes deste período.