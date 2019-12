Vendas do varejo amapaense cresceram 2,4% em outubro

Na série sem ajuste s

azonal, o comércio varejista cresceu 22,6%, sendo a décima taxa positiva consecutiva e o maior crescimento do país. Santa Catarina (12,3%) e Amazonas (12,1%) ficaram em segundo e terceiro lugares rescectivamente. Com esse resultado, o varejo acumulou 14% de janeiro a outubro frente ao mesmo período de 2018. Também é o maior valor acumulado do Brasil. Santa Catarina (8,5%) e Amazonas (7,4%) vêm logo em seguida. Nesse quesito o O indicador sinaliza ganho de ritmo nas vendas no acumulado nos últimos 12 meses, ao passar de 9,8% em setembro para 11,6% em outubro. Novamente, o Amapá tem o maior acumulado. Cabendo à Santa Catarina (8,3%) e Acre (7,2%) completarem a lista dos 3 melhores resultados.Já no varejo ampliado, que inclui, além do varejo, as atividades de Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, o volume de vendas cresceu 1,7% em relação a setembro de 2019. O Amapá ficou em 5º lugar entre as unidades da Federação com esse resultado. Alagoas (3,1%) e Ceará (2,8%) tiveram os dois melhores resultados.Frente a outubro de 2018, o comércio varejista ampliado avançou 29,7%, sendo a décima taxa positiva consecutiva e a maior variação. Santa Catarina (12,5%) e Distrito Federal completam o “podium”. O indicador acumulado de janeiro a outubro de 2019 registrou aumento de 18,5%, também o Amapá obteve o melhor resultado. Santa Catarina (9,6%) e Mato Grosso (6,7%) ficaram as duas seguintes posições. O indicador acumulado nos últimos 12 meses se apresentou crescimento de 14,4% até outubro, outro melhor resultado de Amapá, Santa Catarina (9,2%) e Mato Grosso (7,1%).Na comparação com outubro de 2018, na série com ajuste sazonal, o varejo apresentou resultados positivos em 18 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Amapá (2,4%), Paraíba (1,9%) e Piauí (1,7%). Por outro lado, pressionando negativamente, o destaque foi Minas Gerais (-5,2%).Para essa mesma comparação, o comércio varejista ampliado, com variação de 0,8%, também mostrou predomínio de resultados positivos, que alcançaram 21 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Alagoas (3,1%), Ceará (2,8%) e Espírito Santo (2,2%). Por outro lado, pressionando negativamente, os destaques foram Tocantins (-1,5%), Minas Gerais (-1,3%) e Goiás (-0,8%).Frente a outubro de 2018, a taxa de variação do volume de vendas do comércio varejista nacional foi de 4,2%, com predomínio de resultados positivos em 22 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Amapá (22,6%), Santa Catarina (12,3%) e Amazonas (12,1%), enquanto Piauí registrou estabilidade (0,0%).Por outro lado, pressionando negativamente, figuram quatro das 27 Unidades da Federação, com destaque para Rondônia (-2,5%) e Rio Grande do Sul (-2,1%). Quanto à participação na composição da taxa do varejo, a maior contribuição veio de São Paulo (6,0%), Santa Catarina (12,3%) e Minas Gerais (3,1%).Considerando o comércio varejista ampliado, no confronto com outubro de 2018, o aumento de 5,6% teve predomínio de resultados positivos em 25 das 27 Unidades da Federação, com destaque para: Amapá (29,7%), Santa Catarina (12,5%) e Distrito Federal (9,9%). Por outro lado, pressionando negativamente, figuram apenas Piauí (-0,4%) e Rio Grande do Sul (-0,1%). Quanto à participação na composição da taxa do varejo ampliado, a maior contribuição veio de São Paulo (7,3%), Santa Catarina (12,5%) e Minas Gerais (4,6%).