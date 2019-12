Homologação do TAC de 47 milhões da Anglo Ferrous Brazil foi adiado e será analisado em gabinete judicial

No documento destacam que embora não existam provas conclusivas acerca a culpa da Anglo American no acidente, diante do triste quadro social provocado pelos empreendimentos, seus representantes concordaram em firmar o acordo com o MP-AP e MPF, bem como com os municípios afetados pela paralisação das operações no Estado pela empresa Zamin. Esta, por sua vez, “jamais concordou em participar de qualquer tipo de negociação com o Ministério Público do Estado do Amapá ou com a Procuradoria da República no Amapá”, ressalta o documento. “Cada um tinha inquérito civil sobre mesmo fato, que foi o desabamento do porto em Santana, com danos reflexos na sociedade, pela paralisação da exploração mineral, bem como danos diretos ao meio ambiente e morte de trabalhadores.