TCE aponta sérias irregulares nas contas da Prefeitura de Pedra Branca, mas vereadores rejeitam pareceres









Além dos pareceres, 19 inquéritos contra a ex e a atual prefeito e o vereador Carlos Alexandre tramitam no MPE





















A Câmara de Vereadores de Pedra Branca do Amapari rejeitou por maioria pareceres do Tribunal de Contas do Estado, que desaprovou as contas da ex-prefeita Socorro Pelaes, quando ela foi prefeita do município, além das contas da atual prefeita Beth Pelaes, do ano de 2017.





Vereadores de oposição protestaram contra a decisão já que o parecer do TCE apontou diversas irregularidades que, segundo eles, continuam sendo feitas pela atual prefeita Beth Pelaes, filha da ex-gestora,





Dentre as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas estão a forma leniente como a Prefeitura tem tratado as mineradoras que atuam na região, não executando tributos e permitindo que prescrevam as dívidas, erros grosseiros e dados falsos nas informações contábeis apresentadas, não observância de critérios a sanar dívidas inscritas em restos a pagar – pagando por mera liberalidade, valores acima dos percentuais aprovados repassados aos vereadores e ausência de controladoria, auditoria ou outro sistema de controle interno.





A ex-prefeita Socorro Pelaes, a prefeita Beth Pelaes e o vereador Carlos Alexandre Campos da Costa são investigados em dezenas de inquéritos no Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Polícia Federal. Carlos Alexandre é aliado da família Pelaes e, segundo denúncia dos vereadores, graças à intervenção da atual prefeita junto a mineradoras, tem monopolizado os setores do comércio e serviços que atendem essas empresas.





Numa das denúncias, apurada pela Polícia Federal e Ministério Público Federal, Carlos Alexandre é acusado de aumentar o capital social da empresa em mais de 5.000% sem justificar a origem do capital e também investigado sobre dados supostamente fraudulentos para conseguir empréstimo junto ao Banco da Amazônia.





Além de atenderem às mineradoras, as empresas de Carlos Alexandre prestam serviços à Prefeitura de Pedra Branca, o que é vedado pela legislação já que é vereador.





Relação dos inquéritos em apuração no Ministério Público:

