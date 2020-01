DESTAQUES MUSICAL AMAPAENSE

ULISSES ALMEIDA DE ARAÚJO, 'PATAKA' – Técnico e Operador de Áudio





“Trabalhar com áudio vicia, e é verdade, pode ser o garoto de 15 anos ao mais velho, depois que começa, não larga mais”.





O personagem desse histórico é Ulisses Almeida de Araújo, mais conhecido como Pataka. Nascido em Macapá, em 02 de novembro de 1983, tem uma grande história escrita no mundo musical, é Técnico de Áudio, ou como é mais conhecido no meio musical, técnico de som. Nascido em uma família também envolvida musicalmente, seu pai Uriel Oliveira no ramo empresarial de som, mantinha uma empresa a “Som Ruby”.

"Desde ‘guri’, eu acompanhava com interesse o trabalho de meu pai, que ‘mexia’ com sonorização, inclusive teve uma empresa de som. Porém, foi na minha adolescência que isso aconteceu de verdade. Frequentava a Paroquia Nossa Senha de Fátima, hoje santuário de Fátima e fiquei responsável pelo serviço de som da igreja e foi ali que comecei a conquistar conhecimentos sobre essa profissão que atua há mais de 20 anos." Teve outros parentes que tinha os instrumentos musicais como hobby. Pataca em conversa com esse repórter, conta que desde criança acompanhava o pai e se encantava com seu trabalho na sonorização, porém foi na adolescência (16 a 17 anos) que passou a mexer com a musicalização.

“Já gostava, admirava e tinha interesse pela atividade, porém passei a ter uma visão profissional daquilo que u estava fazendo e procurei, estudar e acompanhar as novidades da área. Tanto que comecei no sistema analógico, mas de imediata começou a crescer o sistema digital e era preciso estar antenado para se manter atualizado e oferecer aos que me procuravam como profissional, um serviço de qualidade e manter um equilibro. Pois, não é necessário você querer colocar uma tecnologia de ponta, que não vai atender o nosso público”. Banda Yes Banana retorna aos palcos após pouco mais de um ano de hiato — Foto Judas Sacaca Arquivo Pessoal Pataka destaca que sua atuação nas atividades da paroquia, ele passou a ter uma visão profissional de sua atividade em frente a mesa de sonorização.

Fátima, ele declara que teve oportunidades de conhecer outros artistas musicais, que lhe impulsionou na carreira profissional, entre eles Álvaro e Alan Gomes (pai e filho). Um dos primeiros grupos que Pataca atuou como técnico de Áudio, foi a banda de rock/reggae Yesbanana. Durante a atuação de Ulisses Almeida, na sonorização das celebrações religiosas da Igreja N. S. deFátima, ele declara que teve oportunidades de conhecer outros artistas musicais, que lhe impulsionou na carreira profissional, entre eles Álvaro e Alan Gomes (pai e filho). Um dos primeiros grupos que Pataca atuou como técnico de Áudio, foi a banda de rock/reggae Yesbanana.

Com 14 anos de estrada, a Yesbanana é uma das mais conhecidas na noite amapaense, sempre mesclando músicas autorais e covers. O grupo voltou em 2015 para homenagear o Grupo Rappa, lembrando s maiores sucessos como “Pescador de Ilusões”, “Auto-Reverse”, “Súplica Cearense”, “Me Deixa”, entre outros. E em 2017 em um luau na Rodovia AP-20, conhecida como quilômetro 9, na Zona Oeste de Macapá.





“Este grupo, conhecidíssimo em Macapá e que estourou na noite de Macapá, apresentando um novo estilo musical, que foi o Pop Rock, o rock nacional, me deu oportunidade de mostrar o meu trabalho ao público e tornou-me conhecido e comecei a ser convidado para trabalhar com shows locais e nacionais. Foi quem abriu as portas profissionalmente. Tive participação intensiva em outros grupos, como o Placa, que me mostrou novos ritmos (marabaixo, batuque), percussões difíceis de serem trabalhadas, que hoje faça com tranquilidade”.

“Foi através da LSons que pude atender vários artistas no meio local e nacional. Onde trabalhei por mais de 15 anos e sem falar que o Lício Jomar foi uma espécie de mentor e meu primeiro professor de áudio, me passando muito conhecimento e dicas conquistadas por anos de experiência na área”. Foi nos anos de 2005/2006, quando começou a sonorizar as apresentações de Yesbanana, que Pataka o credenciou junto ao mercado local e o Lício Jomar, proprietário da LSons, o convidou a trabalhar com ele e passou a ser o responsável técnico.

Pataka saiu da empresa LSons foi convidado a trabalhar em Belém com a cantora Karol Diva. “Passei pouco tempo, por volta de um ano. Pois fui convidado a voltar a Macapá e ser responsável pela parte de sonorização da maior empresa de eventos do estado do Amapá, Status Produções, onde estou até hoje”.

Ulisses Pataka, descreve seus 20 anos de carreira profissional, como cheia de sucesso e de aprendizagem, conheceu grandes nomes musicais amapaenses, regionais e nacional. “Tive a oportunidades de trabalhar com grupos musicais amapaenses, cantores como Amadeu Cavalcante e fui técnico de som do show de Reginaldo Rossi, em uma dos Festivais de Camarão, que acontece anualmente em Afuá (PA), por sinal, já participei de mais de oito festivais; e ele tinha fama de ‘marrento’, principalmente com os controladores de som, e fiquei preocupado. Durante sua apresentação Reginaldo Rossi, pediu para os músicos pararem e ai, me deu uma estremecida, ’vai sobrar pra mim’. Foi quando ele pediu ao público que aplaudisse o técnico de som, e declarou: “foi o melhor som que já tive em meus shows!”. Pensei que ele estava zooando, mas não... foi emocionante e nunca esqueci”.

