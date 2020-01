SESI e SENAI AP realizam workshop sobre soluções inovadoras para o crescimento do Amapá









Macapá – A necessidade de criar soluções que impulsionem o desenvolvimento do Amapá foi tema de destaque no workshop “Liderança: caminhos inéditos para a evolução do Amapá”, realizado no Teatro SESI. A palestra foi conduzida pelo executivo Oscar Motomura, diretor executivo da Amana-Key, e um dos maiores especialistas no mundo em gestão, estratégia e liderança.

Organizado pelo SESI e SENAI, o evento contou com a presença de lideranças políticas, autoridades, convidados e membros da comunidade. Foi uma oportunidade de reunir esforços de diferentes esferas para encontrar e alinhar alternativas que sejam transformadas em políticas públicas de desenvolvimento econômico e social, com inovação e tecnologia.

Oscar Motomura destacou as potencialidades do estado e disse que um bom líder necessita ter iniciativa para uma boa gestão. “Nada impede que o Amapá se posicione muito bem no ranking global de competitividade, uma vez que possui impressionantes ativos ecológicos e boa localização geográfica. Se conseguirmos colocar todo esse potencial em prática podemos fazer coisas extraordinárias, servindo, inclusive, de exemplo para o país. Uma sociedade fragmentada tem dificuldades naturais para fazer acontecer, é necessário que surjam mais líderes que transformem ideias em ações. A participação de todos é fundamental, pois quando nos juntamos, é impressionante o que podemos fazer”, pontuou Motomura.

Um dos exemplos dados pelo especialista foi um case de sucesso da Estônia, na Europa. Um cidadão comum se converteu em um líder nato ao ter a ideia de mobilizar a população para limpar as florestas do país que enfrentavam descarte indiscriminado de lixo. A proposta era juntar 40 mil pessoas para retirar 10 toneladas de lixo em um dia e limpar o país. O movimento foi tão forte, que reuniu 50 mil pessoas entre empresas, governo, voluntários, chamou a atenção do mundo e ficou conhecido como o mutirão mais bem sucedido da história.

Sergio Moreira, diretor Regional do SESI e SENAI/AP, destacou que é um grande desafio liderar diante de tantas mudanças e transformações, devido a novas tecnologias e ao mundo digital. “O futuro está acontecendo agora. Os avanços da tecnologia e da ciência, as mudanças sociais, o aumento da expectativa de vida da população e as demandas da sociedade por energias renováveis causam impactos importantes na economia e nos negócios. Além dessas tendências determinarem o ritmo do mercado de trabalho, é difícil acompanhar as atualizações na velocidade em que elas ocorrem”, frisou o gestor.

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, lembrou que as dificuldades históricas existentes há décadas atravancam a interlocução do Amapá com o mundo. “Nosso estado tem uma localização estratégica, uma relação bilateral e comercial com a Guiana Francesa (França) – Corredor Transfronteiriço, um grande potencial hídrico, e uma significativa área portuária, mas ainda assim precisamos vencer o aumento do desemprego, o fechamento de inúmeros empreendimentos, e a retração da economia. Necessitamos de mais momentos como esse que debatem como transformar nossas potencialidades em produtos que fortaleçam nossa economia”, destacou o senador.

Durante o evento, ocorreu uma roda de conversa moderada por Motomura, com as presenças do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre; o prefeito de Macapá, Clécio Luis Vieira; o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, João Guilherme Lages; o representante do senador Randolfe Rodrigues; Charles Chelala; o titular da 5ª vara do Trabalho, juiz Jônatas dos dos Santos Andrade; e do diretor Regional do SESI e SENAI/AP, Sergio Moreira.

Capacitação

Os colaboradores do SESI e SENAI também tiveram um dia de orientações com Motomura. A capacitação, realizada no auditório da faculdade CEAP, teve como objetivo despertar o senso crítico e os princípios necessários para alcançar o sucesso das instituições. Na oportunidade, o especialista palestrou sobre iniciativa, comunicação interna, velocidade na resolução de tarefas, entre outros temas.

Para a professora da Escola SESI, Dilena Cavalcante, a capacitação foi muito significativa, pois é fundamental alcançar as metas do mundo corporativo. “Aprendi que devemos desenvolver a capacidade de liderar pessoas respeitando as diversidades culturais, educacionais e de valores que hoje compõe as empresas, atingindo os resultados de forma mais rápida e eficiente. Com certeza esse workshop contribuiu de forma significativa para o nosso crescimento profissional e pessoal”, concluiu.

Sobre o palestrante

Motomura é CEO do Grupo Amana-Key, presidente do Comitê de Jurados do Prêmio UNESCO - Japão para projetos de educação em desenvolvimento sustentável, e co-chairman do Conselho Internacional da "Carta da Terra em Ação", movimento que busca o bem comum planetário. Sua trajetória começou como office boy aos 16 anos e depois de dez anos, conseguiu fundar a Amana-Key, empresa que se tornou referência no país em educação executiva e consultoria em gestão