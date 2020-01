Embrapa e Prefeitura de Macapá articulam cooperação para boas práticas na fabricação do açaí





Trypanosoma cruzi, agente causador da Doença de Chagas. Este protozoário pode ser encontrado no inseto conhecido como barbeiro. A Embrapa Amapá investe em pesquisas para aperfeiçoar as Boas Práticas de Fabricação de processamento de açaí, visando a produção de alimento seguro e prevenção de diversas doenças. Entre os procedimentos recomendados está o choque térmico dos frutos de açaí em água aquecida a temperatura entre 80°C a 90°C, para eliminar o protozoário, agente causador da Doença de Chagas. Este protozoário pode ser encontrado no inseto conhecido como barbeiro.





Entre as iniciativas de articulação com órgãos fiscalizadores da vigilância sanitária, está a ideia de desenvolver um aplicativo com conteúdo informativo de localização das batedeiras de açaí que adotam o procedimento completo das boas práticas de fabricação (incluindo o choque térmico entre 80°C a 90°C), conforme indicação de órgão competente para realizar a fiscalização e testes de qualidade. Reuniões entre a Embrapa Amapá e a Secretaria Municipal de Saúde de Macapá vêm sendo realizadas com a finalidade de definir os termos de um acordo de cooperação técnica, incluindo funções dos parceiros envolvidos, metas, consultoria e outros aspectos. O chefe-geral da Embrapa Amapá, Nagib Melém, participou da mais recente reunião com uma equipe da Prefeitura de Macapá, junto com os pesquisadores Valeria Bezerra e Silas Mochiutti, e o chefe de transferência de tecnologias da Embrapa, Adilson Lopes.

Processamento de açaí deve ser as boas práticas de fabricação para garantir alimento seguro_foto Robert Anderson Araújo













Processamento de açaí em batedeira deve seguir todo o processo das boas práticas_foto Dulcivânia Freitas Embrapa nesse contexto dissemina a tecnologia do choque térmico no processamento do açaí, e agora temos a possibilidade de dar suporte técnico às ações da Vigilância Sanitária que visam estimular que um maior número de batedores realize o processo completo das boas práticas. Não temos atribuição de fiscalização, atuamos na geração e transferência de tecnologias, e atualmente uma das ações é atuar em parceria com a Vigilância Sanitária no desenvolvimento de um aplicativo que vai informar as batedeiras que realizam o processo completo conforme as indicações deste órgão fiscalizador”, ressaltou Nagib Melém. “O açaí é um alimento muito consumido pela nossa população e a

As recomendações da Embrapa resultam de anos de estudos, em parceria com instituições como o Instituto Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA), Sebrae Amapá, Sebrae Pará, órgãos do Sistema S (Senai, Sesc, Sesi, Senac, Sest, Senar), dentro do Programa Alimentos Seguros.





Iniciativas da Embrapa

Várias publicações foram elaboradas pela Embrapa para auxiliar o batedor de açaí a implementar as Boas Práticas de Fabricação, como a cartilha “Planejando uma batedeira de açaí”; o folder com orientações práticas sobre como realizar a fase de sanitização dos frutos; e o Comunicado Técnico intitulado “Tratamento térmico do açaí”. Exemplares desses materiais são distribuídos aos participantes das oficinas e minicursos realizados pela equipe da Embrapa. Outra iniciativa é uma nota técnica intitulada “Açaí seguro: choque térmico nos frutos de açaí como recomendação para eliminação do agente causador da doença de Chagas”(https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/185773/1/CPAF-AP-2018-NT-002-Acai-seguro.pdf), assinada pela pesquisadora Valeria Saldanha Bezerra, doutora em Ciência dos Alimentos.





Fique por dentro

Prosa Rural (Programa de rádio da Embrapa)

Choque térmico em açaí para garantir alimento seguro

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/47724931/prosa-rural---choque-termico-em-acai-para-garantir-alimento-seguro





Dia de Campo na TV

Choque térmico nos frutos de açaí para garantir um alimento seguro

https://www.youtube.com/watch?v=n1V4T_SwsP8&t=1499s