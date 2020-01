IX ENCONTRO DE PROFESSORES AMIGOS DO AMAPÁ - EDAMAP

Algumas vieram na epopeia da criação do Amapá como unidade federal e atravessaram três baias para aportarem no Trapiche Eliezer Levy, normalistas recém-formadas, desbravaram as selvas amapaenses e implantaram unidades escolares nos mais longínquas comunidades, além de estruturarem o sistema educacional amapaense, dando-lhe formatação curricular e possibilitando a aprendizagem escolar, montando projetos e executando atividades junto ao corpo docente, que era carente de formação pedagógica, criaram meios e métodos para que a qualidade do ensino amapaense se expandisse, e conseguiram: O Amapá nas décadas de 70 e 80 esteve no alto do pódio da educação, os educandos do Amapá eram competitivos e sempre alcançam os primeiros lugares em concursos e vestibulares. Hoje, infelizmente isso regrediu e estamos sempre no penúltimo lugar, e com mais recursos e mais estruturas.