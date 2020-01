MERCADO CENTRAL DE MACAPÁ É ENTREGUE AOS MACAPAENSES

Ali fervilhava as vendas das produções feitas no interior do Amapá e do Pará, desde da farinha a falinha caipira, do peixe a carne bovina, que era abatida no trapiche existente no Elesbão, hoje Parque do Forte. Em seu entorno cresceu as ‘baiucas’, que recebia os canoeiros e tinha de tudo, inclusive casas de ‘intolerância’.