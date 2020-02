ARTIGO DE JUAREZ ALVARENGA

Marx nos seus compêndiosdividiu o mundo em duas classes. A classe dominante proveniente de dádivas naturais e os oprimidos nascidos no vácuo. Este extremismo é a premissa de seu argumento. A ditadura do proletariado iria unificar as classes. Neutralizaria potencialidades individuais e monopolizaria os meios de produção. O que vemos no mundo contemporâneo são as exacerbações dos talentos individuais. Sobrepondo as antigas elites, alternando o poder e descaracterizando rótulos,substituindo os poderes hereditários pelo poder derivado da conquista e do sacrifício. O novo individualismo cria uma nova casta de vencedores. Sucumbe as elites anacrônicas alternando substancialmente as posições e gerando um cosmo social diferente dos antigos dogmas.