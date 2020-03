Presidente do TJAP testa positivo para coronavírus, mas tranquiliza a todos que segue sem sintomas severos

Na noite de quarta-feira (25), o presidente do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), desembargador João Guilherme Lages Mendes, recebeu o resultado do teste feito para verificar a contaminação do novo coronavírus. Com o diagnóstico positivo para a COVID-19, o chefe do Poder Judiciário gravou um vídeo agradecendo pelas mensagens de melhoras e tranquilizando a todos que passa bem. “Quero me dirigir a você para dizer que estou bem, que não estou apresentando os sintomas mais graves, como a falta de ar e a tosse seca”, declarou o desembargador-presidente, que desde a quarta-feira passada (18), quando surgiram os primeiros sintomas, se recolheu em isolamento completo – logo após seu retorno de viagem institucional a Brasília.

O desembargador-presidente assegura a todos que se mantém recebendo acompanhamento médico e reforça que o remédio é ficar em casa. “Não vamos sair na rua desnecessariamente, vamos respeitar as medidas de restrição impostas pelo Governo do Estado e prefeituras do Amapá, pois é a única forma de não transmitirmos para ninguém ou recebermos o vírus de alguém infectado”, apelou o magistrado.

Lembrando que na quarta-feira (25) participou normalmente das sessões Judicial e Administrativa do Pleno do TJAP, as primeiras por videoconferência da história da Justiça do Amapá, o desembargador João Lages ressaltou inclusive que segue trabalhando também no plantão judiciário até domingo (29). “Agradeço por essa corrente de orações e quero tranquilizá-los de que isso tudo vai passar e em breve dou mais notícias”, concluiu.